Video Yaşam İstanbul'da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı | Video
İstanbul'da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı | Video

İstanbul'da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı | Video

10.12.2022 | 11:15

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İSTANBUL'da son bir hafta içinde kumar oynandığı tespit edilen mekanlara yapılan baskınlarda, kumar oynayan 92 kişi gözaltına alınırken, kumar oynatan ve kumar oynatmaya yer temin eden 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynatılan 9 iş yeri ise mühürlendi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 5-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da kumar oynandığı tespit edilen mekanlara baskın yapıldı. 170 ekip, 386 polisin katıldığı baskında; 451 kahvehane, kıraathane, kafe, 13 dernek ve 8 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı. Baskınlarda 3 bin 936 kişi GBT sistemi üzerinden sorgulanırken, kumar oynayan 92 kişi de gözaltına alındı. Haklarında 'kabahatler kanunundan' işlem yapılan şüphelilere toplam 168 bin 348 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

9 İŞYERİ MÜHÜRLENDİ
Baskınlarda kumar oynamaya yer temin ettikleri tespit edilen 20 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 9 iş yeri mühürlendi. Baskınlarda 1 kumar makinesi, 13 Hard disk, okey takımları, iskambil kağıtlarına da el konuldu.

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