İstanbul’da mahalledeki su saatlerini çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı | Video 19.06.2023 | 13:43 İstanbul’da mahalledeki apartman ve iş yerlerinden su saati ve aküleri çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Akgüvercin Sokak'ta meydana geldi. Son günlerde apartman ve iş yerlerinden su sayaçları ve aküleri çalan şahıs, bu sefer hırsızlık için geldiği apartmanda ev sahibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri su sayaçlarını çalan hırsızı tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.