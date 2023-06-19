İstanbul’da mahalledeki su saatlerini çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı | Video
İstanbul’da mahalledeki apartman ve iş yerlerinden su saati ve aküleri çalan hırsız, vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.
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