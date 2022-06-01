Video Yaşam İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video
İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video

İstanbul’da otomobillere dadanan kaput hırsızı kamerada | Video

01.06.2022 | 13:12

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Sancaktepe ve Sultanbeyli’de, aynı marke ve modelde olan 4 farklı otomobilin kaputunu çalan hırsı, çaldığı kaputları iki kişiye sattı. Kaputları çalan şahıs ile çalıntı kaputları satın alan iki şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın çaldığı kaput ile kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sancaktepe'de 28 Mayıs Cumartesi günü Osmangazi Mahallesinde iki otomobil, 30 Mayıs Pazartesi günü Sultanbeyli'de Adil Mahallesinde bulunan iki ayrı otomobil olmak üzere aynı marka modele ait 4 farklı otomobilin ön kaputunun çalınması üzerine polis harekete geçti. Geniş çaplı saha ve görüntü analiz çalışması neticesinde, görüntülerdeki şüphelinin fiziksel özellikleri ve eşkâl benzerliklerinden, hakkında daha önce işlem yapılmış olan B.C. olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs 30 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin Sancaktepe'de çaldığı kaputları Bostancı'da bulunan bir sanayi sitesindeki iş yerine sattığı belirlendi. Belirlenen iş yerinde yapılan kontrolde iki adet kaput ele geçirildi. Kaputları satın alan Ü.P. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelinin Sultanbeyli'de çaldığı kaputları İ.G.Ç. isimli şahsa sattığı belirlendi. İ.G.Ç. adlı şahıs Adil Mahallesindeki bir cadde üzerinde çalıntı kaputlar ile beraber yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan Ü.P. ve İ.G.Ç. isimli şahıslar "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan yapılan adli işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. B.C. hakkında ise 4 ayrı "otodan hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından B.C. 31 Mayıs tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şüpheli şahsın çaldığı kaputu kucağına aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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