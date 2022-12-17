Video Yaşam İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada!
İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada!

İstanbul'da oyuncak silahla soygun kamerada!

17.12.2022 | 09:25

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İstanbul’da oyuncak silahla kuyumcu soymak isteyen bir kişi, soygunu gerçekleştiremeden kaçtı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

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