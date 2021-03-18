İstanbul'da polis baskını! Yatağın altından 2 uzun namlulu silah çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:09
03:19
03:57
Adana'da hatalı sollama yapan sürücünün kediyi ezdiği anlar kamerada | Video 18.03.2021 | 10:52
05:27
00:10
Müşteri gibi girdi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video 18.03.2021 | 10:41
13:53
00:18
Satışı yasak hayvanlar, çiftlikte ele geçirildi | Video 18.03.2021 | 10:43
01:23
Güngören'deki feci kaza kamerada | Video 18.03.2021 | 10:41
01:42
TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film | Video 18.03.2021 | 10:36
00:31
12:34
03:21
00:39
Uyuşturucuyu kovayla servis yapıyordu, yakalandı | Video 18.03.2021 | 09:44
03:10
İstanbul Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimi | Video 18.03.2021 | 09:49
03:33
02:15
05:35
08:48
Artvin’deki yangın felaketinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı | Video 18.03.2021 | 09:11
08:48
İstanbul Esenyurt'ta, bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında iki adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.
İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uzun namlulu silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren polis ekipleri, adresi takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda silahların yerini belirleyen ekipler, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, yatağın altında 2 adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi. Ev sahibi İ.D. gözaltına alınırken, silahlara polis ekiplerince el konuldu.