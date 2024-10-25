İstanbul’da tünelde tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kamerada
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü yaptığı kazanın ardından yaşamını yitirirken, polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Yapılan uyarılar ve denetimlere rağmen bir motosiklet sürücüsü, ön tekeri kaldırıp kilometrelerce ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolcuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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