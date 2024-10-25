İstanbul’da tünelde tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kamerada 25.10.2024 | 09:34 İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü yaptığı kazanın ardından yaşamını yitirirken, polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Yapılan uyarılar ve denetimlere rağmen bir motosiklet sürücüsü, ön tekeri kaldırıp kilometrelerce ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolcuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücülerinin tehlikeli hareketler yaptığı anlar zaman zaman çekilen görüntülerle gündem olmuştu. Cebeci Tüneli mevkiinde geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsü kazaya karışarak yaşamını yitirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan tehlikeli görüntüler ve kazanın ardından denetimleri sıklaştırdı. Yapılan uyarılar ve denetimlere rağmen dün akşam Cebeci Tüneli'nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi. Motosikletli tek teker üzerinde kilometrelerce seyretti. Hem kendinin hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü, trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.