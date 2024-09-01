Video Yaşam İstanbul'da uyuşturucu denetimi: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video
İstanbul'da uyuşturucu denetimi: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video

İstanbul'da uyuşturucu denetimi: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video

01.09.2024 | 14:56

İstanbul Maltepe'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, Fatih'te ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde “Uyuşturucu kullanmak suçundan” 15 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan ve “kasten öldürme” suçundan 17 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı. Firariler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese 29 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda B.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 4 kök Hint keneviri, 63.30 gram esrar, 1 adet öğütücü makine ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

DENETİMDE 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Polis ekipleri, Fatih Karagümrük ve Topkapı Mahallelerinde ise aynı gün denetim gerçekleştirdi. Denetimde, şüphe üzerine durdurulan A.G.'nin "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 15 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphe üzerine durdurulan ve kendisini Ş.K. olarak tanıtan bir başka şüphelinin ise gerçek isminin Ö.Ç. olduğu ve "kasten öldürme" suçundan 17 ay 15 gün kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ö.Ç.'nin üzerinde 1, 80 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek yakalandı. Gözaltına alınan B.Ö.'ye emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Ö.Ç. ve A.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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