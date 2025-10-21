İstanbul’da yakalanan çete üyeleri adliyeye gönderildi | Video
21.10.2025 | 15:38
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dört gün önce yakalanan 71 çete üyesi, bu sabah adliyeye gönderildi. "Yağma Amaçlı İşyeri Kurşunlama, Silahlı Tehdit, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme" gibi suçların da içinde olduğu 32 ayrı olaya karışan çıkar amaçlı organize suç ağının karıştığı olaylar ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı eylemlere ait görüntüler ortaya çıktı.
Liderliğini Yunanistan'da kaçak yaşayan U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, "Yağma Amaçlı İşyeri Kurşunlama, Silahlı Tehdit, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme" gibi suçlardan 32 eyleme karıştıkları saptanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi.
Altı ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 merminin ele geçirildiği soruşturmanın failleri, bu sabah adli makamlara sevk edildi.
