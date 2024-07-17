İstanbul'daki 10 milyonluk pırlanta vurgunu kamerada
İstanbul Kadıköy’de 4 şüpheli bir mücevher dükkanına girerek yaklaşık 300 bin dolar 10 milyon lira değerinde pırlanta takı seti çalıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başlattığı operasyonda şüphelilerden üçünü hemen, firari şüpheli N.Ç.'yi ise kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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