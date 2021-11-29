Video Yaşam İstanbul'daki şiddetli lodos martıları da vurdu | Video
İstanbul'daki şiddetli lodos martıları da vurdu | Video

İstanbul'daki şiddetli lodos martıları da vurdu | Video

29.11.2021 | 14:30

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İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli lodos kuşları da vurdu. Şiddetli lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı Kazlıçeşme'de boş bir araziye sığındı.

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İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devem ediyor. Bir çok nokta da lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Ancak lodos sadece çatıları ve ağaçları vurmadı kuşlar da fırtınadan nasibini aldı. Fırtına nedeniyle uçamayan binlerce martı boş bir araziye kondu. Martıların konduğu arazi beyaza bürünürken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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