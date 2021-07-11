Video Yaşam İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video

İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video

İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video
11.07.2021 | 10:44

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Beşiktaş’ta bir şahıs, labrador retriever cinsi köpekle petshop dükkanını dağıttıktan sonra köpeği vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlara büyük korku yaşatan şahıs, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı kafeteryada kıskıvrak yakalandı.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, labrador retriever cinsi köpeği ile çarşıya gelen şahıs, girdiği petshop dükkanını dağıtarak sahibine küfürler yağdırdı. İş yerinden çıkan şahıs, ardından köpeği sokaktaki vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlara büyük korku yaşatan şahıs ardından kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Akaretler'de bir kafeteryaya saklandığını tespit ederek iş yerine giden Beşiktaş polisi, şahsı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan Habib C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Köpek ise belediye ekiplerine teslim edildi. Dehşet anları ve şahsın yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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