Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu | Video 18.12.2023 | 15:52 Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Istranca Ormanları'ndaki kar manzaraları havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırklareli'ni yüksek kesimlerindeki yağış, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Istranca Ormanları'nı beyaza büründü.Kar görmek için araçlarıyla jandarma kule mevkiine gelen vatandaşlar, yağan karın keyfini kar topu oynayarak ve bol bol fotoğraf çekilerek çıkardı.