Video Yaşam İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı | Video

İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı | Video

İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı | Video
05.09.2021 | 12:55

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Dünyanın önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Dario Costa, kırdığı ‘Uçak ile en uzun tünel uçuşu’ dünya rekorunun hemen bir gün sonrasında, İstanbul Boğazı’nda bir gösteri daha gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün etrafında imza uçuşunu yapan İtalyan pilot, bu uçuşla rekorunu kutladı.

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Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla dünya rekoru kıran, dünyanın önemli gösteri pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa, rekoru da kendisine özgü bir şekilde kutladı. Özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile 43.44 saniyede iki tünelden geçerek 'Uçak ile en uzun tünel uçuşu' dünya rekorunu kıran İtalyan pilot, bu şovun hemen bir gün sonrasında İstanbul boğazında bir kutlama uçuşu gerçekleştirdi.

Adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Costa, İstanbul'un ikonik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Tünel Geçişi projesi, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un güzel görüntülerini de içererek Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir fırsat da oluşturdu.

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