İtfaiye eri yangında mahsur kalan yaşlı kadını sırtında indirdi | Video

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Aksaray’da yan dairesinde çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanda mahsur kalan yaşlı kadın, yangın merdiveniyle daireye ulaşın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ayaklarından rahatsız olan yaşlı kadını, itfaiye eri sırtına alarak yangın merdiveni sepetinden indirdi.
Yangın, Pamucak Mahallesi 909 Sokakta bulunan Alıcı Aydoğdu Apartmanının 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Öztürk'e ait dairede kalorifer borularının patlamasından dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangı mahalline gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan yangına müdahale etti öte yandan da yoğun duman nedeniyle apartmanı tahliye etti. Tahliye esnasında duman nedeniyle apartmana çıkamayan 83 yaşındaki Leyla Öztürk, balkondan yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine itfaiye ekipleri merdiven marifeti ile balkona yaklaşarak yaşlı kadını merdivenle daireden tahliye etti. Bacaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yürümekte güçlük çeken yaşlı kadın itfaiye merdiveninden inemeyince itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak indirdi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü.