Video Yaşam İzmir Metro'sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kamerada | Video
İzmir Metro'sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kamerada | Video

İzmir Metro'sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kamerada | Video

02.07.2024 | 11:26

İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca, daha önce de yine Üçyol Metro ve İZBAN Halkapınar İstasyonu’nda benzer kazalar meydana gelmişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, dün, Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11'i dengesini kaybederek düşmüştü.

Düşmemek için direndiler ama yetmedi; o anlar kamerada
Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, 30.09.2023 yılında, İZBAN Halkapınar İstasyonu'nda fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düşmüş, olayda 7 kişi yaralanmıştı. Üçyol Metro İstasyonu'nda 30.12.2023 yılında meydana gelen bir başka yürüyen merdivenin bir anda geriye sardığı kazada ise 5 kişi yaralanmıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir Metro’sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kamerada | Video 03:17
İzmir Metro'sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kamerada | Video 02.07.2024 | 11:26
Narkotik operasyonunda yakalanan 3 sokak satıcısı tutuklandı | Video 00:36
Narkotik operasyonunda yakalanan 3 sokak satıcısı tutuklandı | Video 02.07.2024 | 10:56
Esenyurt’ta trafik kavgasında kaçmaya çalışan sürücü, başka araca çarptı | Video 01:51
Esenyurt’ta trafik kavgasında kaçmaya çalışan sürücü, başka araca çarptı | Video 02.07.2024 | 10:00
Karısını darp eden şahıs başkası tarafından etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada | Video 00:40
Karısını darp eden şahıs başkası tarafından etkisiz hale getirildi! O anlar kamerada | Video 02.07.2024 | 09:29
Kereste deposu alev alev yandı | Video 01:05
Kereste deposu alev alev yandı | Video 02.07.2024 | 08:39
Düzce’de 2 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:07
Düzce'de 2 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi | Video 02.07.2024 | 08:39
TEM’in Bolu geçişinde 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı | Video 02:25
TEM’in Bolu geçişinde 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı | Video 02.07.2024 | 08:39
Caddeden karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 02:16
Caddeden karşıya geçen yayalara motosiklet çarptı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 02.07.2024 | 08:38
Boğulma tehlikesi geçiren şahsı dalgıçlar kurtardı 01:35
Boğulma tehlikesi geçiren şahsı dalgıçlar kurtardı 01.07.2024 | 18:29
Esenyurt’ta 10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3’üncü kez kurşunladılar | Video 05:01
Esenyurt'ta 10 milyon haraç istedikleri işletmeyi 3'üncü kez kurşunladılar | Video 01.07.2024 | 16:16
Yükselme grubu maçında saha karıştı | Video 02:25
Yükselme grubu maçında saha karıştı | Video 01.07.2024 | 15:13
Kayseri’de küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı | Video 01:04
Kayseri'de küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı | Video 01.07.2024 | 15:39
Beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun amcası: “Bu kaza değil cinayettir” | Video 03:16
Beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun amcası: “Bu kaza değil cinayettir” | Video 01.07.2024 | 15:39
Anne-babalar dikkat! Tabletler, çocuğunuzun psikolojisini nasıl etkiliyor? İşte tabletten öncesi ve sonrası | Video 01:01
Anne-babalar dikkat! Tabletler, çocuğunuzun psikolojisini nasıl etkiliyor? İşte tabletten öncesi ve sonrası | Video 01.07.2024 | 15:13
İzmir’deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı | Video 03:41
İzmir'deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı | Video 01.07.2024 | 14:08
Çarpıp ölümüne sebep olduğu motosiklete geri dönüp ’ne olmuş’ diye baktı, ardından kaçtı | Video 01:25
Çarpıp ölümüne sebep olduğu motosiklete geri dönüp 'ne olmuş' diye baktı, ardından kaçtı | Video 01.07.2024 | 14:06
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tırmanma uzmanı dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 00:33
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tırmanma uzmanı dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 01.07.2024 | 12:15
Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar | Video 00:56
Kaldırımda oturan kadını saçından tutarak sürüklemeye çalıştılar, yanlarına gelenleri kovaladılar | Video 01.07.2024 | 12:15
Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden böyle geçti | Video 01:07
Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden böyle geçti | Video 01.07.2024 | 12:15
Akaryakıt istasyonundaki yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:05
Akaryakıt istasyonundaki yangının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.07.2024 | 12:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA