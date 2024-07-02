İzmir Metro'sunda 11 kişinin yaralandığı yürüyen merdiven kazası kamerada | Video
İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda, 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca, daha önce de yine Üçyol Metro ve İZBAN Halkapınar İstasyonu’nda benzer kazalar meydana gelmişti.
Düşmemek için direndiler ama yetmedi; o anlar kamerada
Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, 30.09.2023 yılında, İZBAN Halkapınar İstasyonu'nda fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düşmüş, olayda 7 kişi yaralanmıştı. Üçyol Metro İstasyonu'nda 30.12.2023 yılında meydana gelen bir başka yürüyen merdivenin bir anda geriye sardığı kazada ise 5 kişi yaralanmıştı.
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