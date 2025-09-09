Video Yaşam İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay | Video
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay | Video

09.09.2025 | 12:50

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 2 polisi şehit eden, 2 polisi de yaralayan 16 yaşındaki E.B.'nin kaldığı odada tüfek temizleme setleri ve çeşitli kitaplar bulundu.

Dün sabah saat 08.30 sıralarında Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki E.B., 2 polisi şehit etmiş, 2 polisi ise yaralamıştı. Saldırgan olayın hemen ardından yaralı olarak etkisiz hale getirilip gözaltına alınmıştı. Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında E.B.'nin anne ve babası da ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, saldırganla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. E.B.'nin babası N.B., ifadesinde oğlunun son dönemlerde radikal tavırlar sergilediğini belirtmişti.

ODASINDA TÜFEK BAKIM SETLERİ BULUNDU
E.B.'nin kaldığı odada silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri bulundu. Ayrıca odasında yer alan bazı kitaplar da dikkat çekti. Saldırı öncesi E.B.'nin silah temizliğini bu odada yaptığı anlaşıldı.

DEDESİ KONUŞTU: "ÇOK SAKİN BİR ÇOCUKTU"
Öte yandan 16 yaşındaki saldırgan E.B.'nin birlikte yaşadığı 85 yaşındaki dedesi Hamza Bigül, torununun çok sakin bir çocuk olduğunu ve böyle bir şey yapmasını beklemediğini söyledi. Olay anında yaşadıklarını da anlatan dede, "Torunum bizle kalıyordu burada yatıyordu. Ben evdeydim, silah patlama seslerini duyunca küçük kardeşi yattığı yerden korkarak uyandı. Ben de pencereden baktım oğlumla. Emniyet müdürümüzün şehit olduğunu bile görmedim. Sonra şerit çekildiğini görünce anladık biz. Ondan sonra şok olduk. Neden yaptığını bilmiyorum. Son günlerde bana göre değişik tavırları yoktu ama anası babasına göre değişik davranışları varmış. Okuduğu kitaplar da burada. Tüfek temizleme setleri burada, ben bilmiyorum. Burada yapmış herhalde. Tüfek burada mıydı görmedim yalan söylemeyeyim. Muhakkak burada temizlemiştir tabi. Çok sakin bir çocuktu, şaşırdım böyle yapınca. Çok üzüldüm şehitlerimize. Kendi de yaralandı torunum, nasıl üzülmeyeyim. Üzerindeki teçhizatlar ve mermileri nereden buldu bilmiyorum. Silahlara meraklıydı sanırım. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun" açıklamasında bulundu.

