İzmir’de kaçakçılara baskın: 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri bir depoya baskın düzenledi. Baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olaya karışan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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