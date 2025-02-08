İzmir'de masaj salonuna fuhuş baskını: 9 gözaltı | Video
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda çalışan kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen şebeke lideri dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri C.E. ile F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. adlı 7 şüpheli tutuklandı.
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