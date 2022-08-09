İzmir'de servis minibüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü | Video

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İzmir’in Bergama ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan servis minibüsünün aynı istikamette olan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada minibüsün sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, minibüs içerisinde bulunan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık ekiplerince ayakta tedavisi yapıldığı öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Erdem Ö. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.