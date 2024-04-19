İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı | Video
İzmir'in Konak ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. Tekstil atölyesinin kullanılamaz hale geldiği ve binanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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