İzmir'de tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı | Video 19.04.2024 | 08:34 İzmir'in Konak ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. Tekstil atölyesinin kullanılamaz hale geldiği ve binanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Basmane semtinde bulunan iki katlı tekstil atölyesinin giriş katında meydana geldi. Tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla büyüyen alevler, bitişiğinde yer alan binaya da sıçradı. Binayı tahliye eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken; tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi, binada hasar oluştu. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.