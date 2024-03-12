İzmir’de ‘uzlaştırmacı avukat’ mizanseniyle 4 milyonluk vurgun | Video
İzmir’de, hayali mizansen ile vatandaşları kandırarak ve kendilerini ‘uzlaştırmacı avukat’ olarak tanıtıp 83 kişiyi toplamda 4 milyon 150 bin TL dolandıran 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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