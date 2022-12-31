İzmir’de yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı | Video

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İzmir’de, yılbaşı öncesi düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda, 235 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler Z.D ve B.D hakkında adli işlem başlatıldı.