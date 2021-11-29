Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
İzmir’de yollar göle döndü, deniz taştı... O anlar kamerada | Video 29.11.2021 | 11:42
04:34
00:07
17 kişilik minibüse 30 düzensiz göçmen bindirdiler | Video 29.11.2021 | 11:39
20:25
01:58
Sivas'ta iki katlı apartmanın çatısında korkutan yangın! | Video 29.11.2021 | 11:28
02:09
Kartal’da kadın yolcu ile taksicinin para tartışması kamerada | Video 29.11.2021 | 11:14
01:50
Kayseri'de otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı | Video 29.11.2021 | 11:03
20:25
03:44
02:25
02:33
Tekirdağ'da gökten çamur yağdı | Video 29.11.2021 | 10:50
02:55
03:55
Maltepe’de fırtınayla birlikte dev dalgalar kıyıya vurdu | Video 29.11.2021 | 10:40
03:51
Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde | Video 29.11.2021 | 10:40
01:22
Kafede iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı | Video 29.11.2021 | 10:40
00:59
Polis ekiplerine rağmen yumruklaşmaya devam eden şahıslar kamerada | Video 29.11.2021 | 10:40
00:40
BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi | Video 29.11.2021 | 10:40
03:32
Bakkala dadanan 'hırsız karga' kamerada | Video 29.11.2021 | 10:23
03:05
İzmir’de tüm arabalı vapur seferleri iptal | Video 29.11.2021 | 10:13
01:32
Kocaeli'de şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu | Video 29.11.2021 | 10:12
İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir’deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir'de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı. Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir'den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferleri gerçekleştirilemediği duyuruldu. Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.