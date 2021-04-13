Video Yaşam İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen

İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
13.04.2021 | 10:46

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Bir zamanlar kokusundan ve pis görüntüsünden insanların yanından geçmek istemediği İzmit Körfezi, eski heybetli günlerine geri döndü. Körfez’de artık farklı yaşam türlerini görmek değil, görmemek şaşırtıyor.

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