İzmit Körfezi'nde yunuslardan görsel şölen
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Bir zamanlar kokusundan ve pis görüntüsünden insanların yanından geçmek istemediği İzmit Körfezi, eski heybetli günlerine geri döndü. Körfez’de artık farklı yaşam türlerini görmek değil, görmemek şaşırtıyor.