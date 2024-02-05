Jandarma düzenlediği operasyonda, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirdi | Video 05.02.2024 | 14:14 Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'in Toroslar ve Gülnar İlçelerinde 3 şüphelinin ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisini alan Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak amacıyla takip başlattı. Yapılan takip esnasında şüphelilerin kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 3 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

Kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada, 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi. Suçta kullanılan araca ise el kondu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.