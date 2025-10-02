Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Demirci Mahallesi'nde 4 çocuk babası Erdoğan Melek (56), eniştesi Murtaza Sağır’ın kamyonetinde ölü olarak bulundu. Enişte Murtaza Sağır, 112'yi arayarak kayın biraderi Erdoğan Melek’i Kaleboğazı mevkiinde yerde hareketsiz halde bulunduğunu ve aracına alıp hastaneye götürmek için yola çıktığını söyledi. Sağır, aracıyla yola çıktıktan sonra ambulans ekipleriyle buluştu. Ancak Erdoğan Melek'in araçta hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelikalan Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Melek'in ölüm nedeninin belirlenmesi için savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan işlemlerin ardından Melek'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Vücudunda kırıklar tespit edilen Erdoğan Melek'in ölümü şüpheli bulundu.
"DEMİRİN ALTINDA KALDI"
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu şüpheli ölüm olayını aydınlatarak olayla ilgili enişte Murtaza Sağır ile traktör sürücüsü Şenol Türkyılmaz'ı gözaltına aldı. Olayı itiraf eden enişte Murtaza Sağır, "Yıkılmış eski köprünün mahalle sakinlerinin izni doğrultusunda demirlerini almak için çalışma yapıyorduk. Şenol Türkyılmaz traktörle çekerken ip koptu. Erdoğan Melek demirin altında kaldı" dedi.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
