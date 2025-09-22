Video Yaşam Kaçak elektrik çeken şahıs Dicle Elektrik ekiplerine saldırdı | Video
22.09.2025 | 14:00

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde uydu görüntüleri üzerinden kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi. Yaklaşık 2 milyon lira tutarında kaçak elektrik kullandığı belirlenen tarımsal sulama abonesi, ceza kesilince görevlilere saldırdı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet veren Dicle Elektrik, teknolojiyi kaçak elektrikle mücadelede etkin biçimde kullanmaya devam ediyor. Şirket, bugüne kadar akıllı şebekeler, yapay zekâ sistemleri ve dronlarla önemli sonuçlar aldığı kaçak tüketimle mücadelede uydu teknolojisini de kullanıyor. Uydulardan elde edilen görüntülerle Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan ve maddi olarak yaklaşık 2 milyon TL'ye denk gelen kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Dicle Elektrik uzmanları, yapay zeka destekli analizlerle Çınar ilçesine bağlı Karabudak Mahallesi'nde şüpheli bir tüketim fark etti. Akıllı şebekeler üzerinden yapılan kontrollerde, tarımsal sulama abonesi olan bir tarımsal su abonesinin uzaktan okumayı engellemek için dış müdahalede bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine devreye alınan uydu görüntüleme teknolojisiyle birlikte kaçak elektrik kullanımı ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, ilgili abonenin 160 KVA gücünde aboneliği olmasına rağmen izinsiz şekilde 250 KVA'lık trafo kullandığı, ikinci ürün olarak mısır ektiği ve bunu da kaçak elektrikle suladığı tespit edildi. Abonenin gerilim uçlarını boşa alarak yaklaşık 2 milyon TL tutarında kaçak elektrik kullandığı netleşince hakkında idari ve yasal işlem başlatıldı.

CEZAYI ÖĞRENİNCE EKİBE SALDIRDI
Dicle Elektrik, belirlenen kaçak kullanımı yerinde kontrol etmek amacıyla Karabudak'a saha ekibi gönderdi. Ancak kaçak elektrik kullandığı için ceza kesildiğini öğrenen abone, kontrol ekibine hakaretler yağdırarak saldırıya geçti. Araç içerisindeki görevlilere yumruk atan şahıs, ekiplerin müdahalesiyle sakinleştirildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, Dicle Elektrik yetkilileri, "İl merkezlerinde önemli ölçüde kontrol altına alınan kaçak elektrik kullanımı, kırsal ve tarımsal sulama bölgelerinde hâlâ ciddi bir sorun. Bu durum hem milli ekonomiye hem de enerji altyapımıza zarar veriyor. Ancak unutulmamalı ki artık kaçak tüketimin tespit edilememesi mümkün değil. Akıllı şebekeler, yapay zeka, dronlar ve uydu destekli tarımsal analizlerle kaçak elektrik kullanımını gizlemek imkansız hale geldi. Kaçak elektrik kullanan ya da kullanmayı düşünen herkesi yasal yollarla enerji temin etmeye davet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

