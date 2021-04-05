Kaçak parfüm satışı yapan şahıs canlı yayında basıldı | Video

Yalova’da yurt dışından kaçak yollarda yurda getirilen parfüm, kıyafet ve emtia ürünlerini canlı yayında açık arttırmayla satan iki kişi, KOM Ekiplerinin ani baskınıyla yakalandı.

Yalaova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya üzerinden canlı yayında açık arttırma usulü ile kaçak parfüm ve kaçak emtia ürünler satan O.K.ve S.K adlı kişileri suçüstü yakaladı. Canlı yayın esnasında polis ekiplerini karşısında gören O.K şaşkına döndü hemen cep telefonuna uzanarak yayınını kapattı.

SON NOKTAYI POLİS KOYDU

Canlı yayında açık arttırma usulü kaçak ürünleri satış yapaN O.K isimli şahıs satışa sunduğu parfümü 180 TL'ye satmaya çalışırken "son noktayı kim koyacak" diye sordu. Tam o sırada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri içeri girerek baskın yaptı. Yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 210 adet parfüm, 110 adet kaçak giyim eşyası, 20 adet kol saati ele geçirildi. O.K ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.