Kadıköy'de denetime takılan alkollü sürücü ve arkadaşı ekiplere zorluk çıkardı | Video
Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan asayiş denetimlerinde Kadıköy'de de dört noktada denetim yapıldı. Durdurulan bir şirkete ait ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün arkadaşları yapılacak cezai işleme hakaretler yağdırarak direndi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:41
00:29
Ankara’da yasa dışı silah satışı operasyonu | Video 08.08.2023 | 08:43
01:11
01:45
Takla atan otomobilden savruldular: 2 ölü, 2 yaralı | Video 07.08.2023 | 23:11
01:37
Elektrik tellerindeki patlama vatandaşları korkuttu | Video 07.08.2023 | 18:41
08:06
00:45
Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu! Patlamalar peş peşe geldi | Video 07.08.2023 | 16:44
01:04
TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.08.2023 | 16:41
00:24
Bursa'da minibüs, traktöre çarptı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 07.08.2023 | 14:56
03:14
İzmir'deki lunapark kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 07.08.2023 | 15:54
01:59
Kiracısına hakaret edip, ölüm tehditleri savurdu | Video 07.08.2023 | 15:59
00:30
Kocaeli’de silo patlaması: Vali’den patlama ile ilgili açıklama! | Video 07.08.2023 | 15:52
00:56
15:07
10:11
01:05
01:49
01:05
Vefat eden emekli Tümgeneral Özdeğirmenci toprağa verildi | Video 07.08.2023 | 14:54
00:38
Pencereden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 14:10
00:50
Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video 07.08.2023 | 14:08