Kadıköy'de kazada yarış iddiası: 3 yaralı | Video

KADIKÖY'de yarıştığı iddia edilen 3 otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarken, biri de yol kenarındaki direğe çarparak devirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin yarış yaptığı 3 otomobil çarpıştı. Sürücülerden birinin diğerlerini geçmek için makas atmaya kalkması üzerine 3 otomobil bir birine girdi. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, biri de yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak yerinden söktü. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.