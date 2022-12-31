Video Yaşam Kadıköy'de kazada yarış iddiası: 3 yaralı | Video
Kadıköy'de kazada yarış iddiası: 3 yaralı | Video

Kadıköy'de kazada yarış iddiası: 3 yaralı | Video

31.12.2022 | 10:38

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KADIKÖY'de yarıştığı iddia edilen 3 otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarken, biri de yol kenarındaki direğe çarparak devirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 02.30 sıralarında Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin yarış yaptığı 3 otomobil çarpıştı. Sürücülerden birinin diğerlerini geçmek için makas atmaya kalkması üzerine 3 otomobil bir birine girdi. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, biri de yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak yerinden söktü. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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