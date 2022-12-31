Kadıköy'de kazada yarış iddiası: 3 yaralı | Video

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KADIKÖY'de yarıştığı iddia edilen 3 otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarken, biri de yol kenarındaki direğe çarparak devirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.