Video Yaşam Kadir Şeker'in kalbinde bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinden itiraz | Video

Kadir Şeker'in kalbinde bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinden itiraz | Video

Kadir Şeker'in kalbinde bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinden itiraz | Video
20.10.2020 | 11:51

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Konya'da öldürülen Özgür Duran'ın (32) ailesi, avukatları aracılığıyla Kadir Şeker'e (20) verilen 12,5 yıl hapis cezasına itirazda bulunmak üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

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Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ekim günü görülen karar duruşmasında önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilip, tutukluluk halinin devamına karar verildi.


HAPİS CEZASINA İTİRAZ
Öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, avukatları aracıyla Kadir Şeker'e verilen hapis cezasına itirazda bulunmak üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Başvuruda, ''Karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.'' denildi.


CUMHURİYET SAVCILIĞI VE AVUKATLARI DA İTİRAZDA BULUNDU
Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, geçen cuma günü Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilen karar için itiraz edip, talebini yeniledi. Kadir Şeker'in avukatları da yerel mahkemenin verdiği hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için dün bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

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