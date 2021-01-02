Kafirun Suresi dinle! Kafirun Suresi Arapça (tecvidli) Dinle Türkçe anlamı oku
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Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir. 'Kafirun Suresi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Kafirun Suresi'nin Arapça okunuşu (tecvidli) ve Türkçe meali...
İşte Kafirun Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali
Kâfirûn Suresi Arapça Okunuşu;
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul yâ eyyühel kâfirûn
Lâ a'büdü mâ ta'büdûn
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
Leküm dînüküm veliye dîn
Kâfirûn Suresi Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
De ki: Ey kâfirler
Tapmam o taptıklarınıza!
Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)