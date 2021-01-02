Kafirun Suresi dinle! Kafirun Suresi Arapça (tecvidli) Dinle Türkçe anlamı oku

Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir. 'Kafirun Suresi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Kafirun Suresi'nin Arapça okunuşu (tecvidli) ve Türkçe meali...

İşte Kafirun Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Kâfirûn Suresi Arapça Okunuşu;

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn

Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Leküm dînüküm veliye dîn

Kâfirûn Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirler

Tapmam o taptıklarınıza!

Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)