Video Yaşam Kağıthane'de aracın çarptığı motosikletli genç ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video

Kağıthane'de aracın çarptığı motosikletli genç ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video

Kağıthane'de aracın çarptığı motosikletli genç ağır yaralandı. O anlar kamerada | Video
08.04.2021 | 10:11

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Çağlayan’da elektrikli motosikletiyle dönüş yapan 27 yaşındaki gence, süratli şekilde seyreden hafif ticari araç çarptı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, takla atarak yere savrulan genç ağır şekilde yaralandı. Olayda sürücü gözaltına alınırken, gencin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuryelik yapan 27 yaşındaki Ahmet Gönbe, siparişi aldıktan sonra elektrikli motosikletiyle yola çıktı. Cadde üzerinde bir süre giden genç sürücü, "u" dönüşü yapmak istedi. O esnada cadde üzerinde 34 MN 0807 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan Ali Musa, dönüş yapan gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Gönbe havada takla attı. Kaza sonucu yere savrulan genç ağır şekilde yaralandı.

MOTOSİKLETLİ GENÇ HAVADA TAKLA ATTI
Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada elektrikli motosikleti kullanan genç dönüş yapıyor. Hızla gelen hafif ticari aracın sürücüsü ise gence çarpıyor. Motosikletten fırlayan genç havada takla atarak yere savruluyor. Motosikleti ise metrelerce sürükleniyor.

GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Öte yandan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alarak yaralıyla ilgilendi. Genci yerde gören meslektaşları ise koşarak kaza yerine geldi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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