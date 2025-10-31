Kağıthane’de iş yeri kurşunlayıp kaçan 17 yaşındaki bir çocuk yakalandı | Video 31.10.2025 | 12:12 İstanbul’un Kağıthane ilçesinde işyeri kurşunladıktan sonra kaçan 17 yaşındaki bir çocuk, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 06.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli mahallede bulunan işyerini kurşunladı. Silah sesinin duyulmasıyla çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi'nde görev yapan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen ekipler, Talatpaşa Caddesi'nde koşarak kaçan bir şüpheliyi gördü. Ekipler şüphelinin peşine düşerken, aralarında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, kovalamacanın ardından şüpheliyi 1 adet tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri tespit edilen M.E.K.(17)'nin emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.