Kağıthane’de polis ekiplerine ateş açan 2 şüpheli yakalandı | Video
Kağıthane’de gece saatlerinde polis ekiplerine ateş açan ve 1 memurun yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.
Olay sonrası kaçan S.Ç ve M.F.F. kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.
Şüphelilerin sorgulamalarında; 'kasten yaralama', 'tehdit', 'görevli memura mukavemet', 'hakaret', 'resmi belgede sahtecilik', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve çeşitli diğer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi.
Öte yandan olay öncesi meskun mahalde havaya ateş açtığı belirlenen H.E.A. isimli şahıs da 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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