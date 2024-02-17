Video Yaşam Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video

17.02.2024 | 12:16

Kağıthane’de 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlemesi üzerine Çeliktepe Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.

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Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin adresleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda S.K.(38), O.Y.(35) ve Y.S.(26) kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilogram marihuana, 8 kök hint keneviri, 11 gram line kokain, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet fişek ve 2 adet şarjör, 3 adet cep telefonu ve 7 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., O.Y., ve Y.S., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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