Kağızman’da kurt dehşeti: 190 koyun telef oldu | Video 19.07.2023 | 09:30 Kağızman’da kurt dehşeti, ağıla giren kurtlar 190 koyunu telef etti. Koyunlarının telef olduğunu gören köylülerin, Kürtçe ağıtları yürekleri dağladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağızman'a bağlı Yukarı Karagüney köyünde 3 kişiye ait ağıldaki koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar girdi. Ağıldaki koyunlara saldıran kurtlar 190 koyunu telef ederken, çok sayıda koyunda yaralandı.Sabah erken saatlerde ağıldaki hayvanlarını çıkarmak için bölgeye gelen köylüler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.Hayvanlarının telef olduğunu gören köylüler gözyaşlarını boğulurken, yükselen Kürtçe ağıtlar ise yürekleri yaktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.