Kağızman’da kurt dehşeti: 190 koyun telef oldu | Video
Kağızman’da kurt dehşeti, ağıla giren kurtlar 190 koyunu telef etti. Koyunlarının telef olduğunu gören köylülerin, Kürtçe ağıtları yürekleri dağladı.
Sabah erken saatlerde ağıldaki hayvanlarını çıkarmak için bölgeye gelen köylüler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.
Hayvanlarının telef olduğunu gören köylüler gözyaşlarını boğulurken, yükselen Kürtçe ağıtlar ise yürekleri yaktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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