Kahraman şehitler anısına hazırlanan duygusal klipte şehit polisin kızı da yer aldı | Video

İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 40 polis anısına İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir video klip hazırlandı. Şehit Trafik Polisi Haşim Usta’nın, babası gibi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kızı Melis Usta da video içerisinde babasının isminin söylendiği anda yer aldı.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nın önünde bölücü terör örgütü PKK'lı hain teröristlerin gerçekleştirdiği çifte bombalı kalleş terör saldırısının beşinci yıldönümünde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 40 şehit polis anısına özel bir video klip hazırlandı. Kahraman şehitlerin tek tek isimlerinin okunduğu beğeni toplayan klip, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Bürosu tarafından hazırlandı. Şehit Trafik Polisi Haşim Usta'nın, babası gibi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kızı Melis Usta da video içerisinde babasının isminin söylendiği anda yer aldı.