Video Yaşam Kahraman şehitler anısına hazırlanan duygusal klipte şehit polisin kızı da yer aldı | Video
Kahraman şehitler anısına hazırlanan duygusal klipte şehit polisin kızı da yer aldı | Video

Kahraman şehitler anısına hazırlanan duygusal klipte şehit polisin kızı da yer aldı | Video

10.12.2021 | 14:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 04:04
Konya'da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 10.12.2021 | 15:25
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde böyle çaldılar | Video 03:11
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde böyle çaldılar | Video 10.12.2021 | 15:25
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde çaldılar! O anlar kamerada | Video 03:11
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde çaldılar! O anlar kamerada | Video 10.12.2021 | 15:12
’Datça’da köy yoktur’ kararı mahkemelik oldu | Video 02:59
'Datça'da köy yoktur' kararı mahkemelik oldu | Video 10.12.2021 | 15:08
Kahraman şehitler anısına hazırlanan duygusal klipte şehit polisin kızı da yer aldı | Video 03:06
Kahraman şehitler anısına hazırlanan duygusal klipte şehit polisin kızı da yer aldı | Video 10.12.2021 | 14:51
Konya’da limanı mesken tutan göç etmeyen leyleği balıkçılar küçük balıklarla besliyor | Video 06:58
Konya'da limanı mesken tutan göç etmeyen leyleği balıkçılar küçük balıklarla besliyor | Video 10.12.2021 | 14:23
Kayseri’de pes dedirten hırsızlık! Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 04:17
Kayseri'de pes dedirten hırsızlık! Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 10.12.2021 | 14:14
Nefes borusu tıkanan bebeği itfaiyeciler kurtardı | Video 01:56
Nefes borusu tıkanan bebeği itfaiyeciler kurtardı | Video 10.12.2021 | 14:21
Hatay’da sahte içki operasyonu | Video 00:35
Hatay’da sahte içki operasyonu | Video 10.12.2021 | 14:00
Afyonkarahisar’da 12 hayvanın ölümünde zehirlenmeden şüpheleniliyor! | Video 01:00
Afyonkarahisar'da 12 hayvanın ölümünde zehirlenmeden şüpheleniliyor! | Video 10.12.2021 | 12:16
Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video 01:18
Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video 10.12.2021 | 13:17
Esenyurt’ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video 00:22
Esenyurt'ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video 10.12.2021 | 13:17
Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video 03:53
Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video 10.12.2021 | 12:10
Tekirdağ’da şiddetli lodos! Dev dalgalar sahili dövdü | Video 02:30
Tekirdağ’da şiddetli lodos! Dev dalgalar sahili dövdü | Video 10.12.2021 | 12:10
Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı | Video 04:04
Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı | Video 10.12.2021 | 12:03
Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı’dan kar manzaraları | Video 02:40
Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'dan kar manzaraları | Video 10.12.2021 | 11:08
Petshoplar için yeni karar! Hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek | Video 05:46
Petshoplar için yeni karar! Hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek | Video 10.12.2021 | 11:21
Otoban infazının arkasından çete savaşı çıktı | Video 02:46
Otoban infazının arkasından çete savaşı çıktı | Video 10.12.2021 | 11:46
İstanbul’un en eski eczanesi 119 yıldır şifa dağıtıyor | Video 06:00
İstanbul'un en eski eczanesi 119 yıldır şifa dağıtıyor | Video 10.12.2021 | 10:58
Esenyurt’ta milyonluk hırsızlık | Video 00:36
Esenyurt'ta milyonluk hırsızlık | Video 10.12.2021 | 11:21

İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan 40 polis anısına İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir video klip hazırlandı. Şehit Trafik Polisi Haşim Usta’nın, babası gibi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kızı Melis Usta da video içerisinde babasının isminin söylendiği anda yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı'nın önünde bölücü terör örgütü PKK'lı hain teröristlerin gerçekleştirdiği çifte bombalı kalleş terör saldırısının beşinci yıldönümünde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 40 şehit polis anısına özel bir video klip hazırlandı. Kahraman şehitlerin tek tek isimlerinin okunduğu beğeni toplayan klip, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Bürosu tarafından hazırlandı. Şehit Trafik Polisi Haşim Usta'nın, babası gibi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kızı Melis Usta da video içerisinde babasının isminin söylendiği anda yer aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA