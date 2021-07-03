Video Yaşam Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları kamerada

Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları kamerada

Kahramanmaraş'ta güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları kamerada
03.07.2021 | 15:41

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden hastanın yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 10 gün rapor alan güvenlik görevlilerinden birinin burnu, diğerinin de kolu çatladı.

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Olay, perşembe günü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Evinde rahatsızlanınca ambulansla hastanenin acil servise getirilen D.G (55)., acil müdahale odasına alındı. Doktorlar tarafından 35 dakika müdahale edilen D.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, hastanın yakınlarına vefat haberini verdi. Acı haberi alan D.G.'nin yakınları müdahale odasına girmek istedi, ancak güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ve D.G.'nin çocukları F.G. ve S.G. arasında arbede yaşandı. D.G.?nin yakınları, güvelik görevlisi Davut Ceritli ve Mehmet Güneş'e kafa atıp, yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine hastaneye gelen polisin araya girmesiyle kavga sona erdi. Davut Ceritli'nin burnu, Mehmet Güneş'in ise sol kolu 2 yerinden çatladığı belirlendi. Güvenlik görevlileri 10 gün iş göremez raporu alarak, kendilerini dövenlerden şikayetçi oldu.


SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta yakınlarının Davut Ceritli ve Mehmet Güneş'e kafa atıp, yumruklarla saldırdığı polislerin araya girerek müdahale ettiği görüldü.

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