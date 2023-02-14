Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça olmuştu! Sabah TV o bölgeyi görüntüledi | Video
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Çöçelli ve Evri mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çökmüştü... Sabah TV depremden sonra harap olan yolu görüntüledi.
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