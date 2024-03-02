Video Yaşam Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyonda 9 tutuklama | Video
Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyonda 9 tutuklama | Video

Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyonda 9 tutuklama | Video

02.03.2024 | 10:21

MALATYA'da, yersiz ödemeler yapılarak kamuyu 21 milyon 316 bin TL zarara uğrattığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerince yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporda Hekimhan İlçe Mal Müdürlüğü'nde 2018 ve 2021 yılları arasında yersiz ödemeler yapılarak kamunun 21 milyon 316 bin 262 TL zarara uğratıldığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından savcılık kararıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuyu zarara uğrattığı belirlenen aralarında Mal Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu 21 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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