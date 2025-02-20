Video Yaşam Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video

Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video

20.02.2025 | 09:24

Hatay’da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan Hüseyin İlhanlı idaresindeki motosiklet, kavşakta R.T. yönetimindeki kamyonun altında kaldı. Kazada kamyonun altında ezilen motosiklet sürücüsü İlhanlı, hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kamyonun altında kalarak can verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Cenaze aracı, ölen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni alarak morga kalırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"İKİSİ DE BİRBİRLERİNİ FARKETMEYİNCE FECİ KAZA YAŞANDI"
Kamyon ve motosiklet sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Muhtar Şakir Konuşkan, "Burada ara yoldan çıkan motosikletli kamyonu fark etmedi ve kamyonda motosikleti fark etmeyeceğinde feci kaza yaşandı. Bu olayların yaşanmasını istemiyoruz. Burası ağır tonajlı araçların geçtiği çok işlek bir caddeydi. Şehrimizi ayağa kaldırmak için çalışan kamyon sürücülerimiz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kamyonların denetlenmesi ve tonajlarının az olması gerekiyor. Kazaların yaşanmasını istiyoruz. Kamyon ve motosiklet sürücülerimizin dikkatli olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video 01:43
Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 09:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video 02:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video 20.02.2025 | 09:24
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de mest eden kar manzaraları böyle görüntülendi | Video 03:04
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de mest eden kar manzaraları böyle görüntülendi | Video 20.02.2025 | 09:13
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi! O anlar kamerada | Video 02:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi! O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 09:03
Denizli’de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:28
Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı | Video 20.02.2025 | 08:17
İstanbul’da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video 00:37
İstanbul'da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video 20.02.2025 | 08:17
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 00:48
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 20.02.2025 | 08:16
İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video 01:22
İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video 20.02.2025 | 08:09
Küçükçekmece’de binadan çatlama sesi geldi, vatandaşlar tahliye edildi | Video 06:41
Küçükçekmece'de binadan çatlama sesi geldi, vatandaşlar tahliye edildi | Video 20.02.2025 | 08:09
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 00:33
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 20.02.2025 | 08:09
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 03:52
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 19.02.2025 | 20:35
Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı | Video 08:11
Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı | Video 19.02.2025 | 16:14
Yenidoğan Çetesi davasının 3’üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor | Video 04:46
Yenidoğan Çetesi davasının 3’üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor | Video 19.02.2025 | 16:14
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı | Video 00:36
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı | Video 19.02.2025 | 16:14
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video 00:36
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video 19.02.2025 | 15:20
Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 02:46
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.02.2025 | 14:27
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video 02:13
21 yaşındaki genci öldüren ve saklanmasına yardım eden şüpheliler adliyede | Video 19.02.2025 | 14:27
Ataşehir’de kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 647 bin TL ceza | Video 02:02
Ataşehir’de kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu sürücüsüne 647 bin TL ceza | Video 19.02.2025 | 13:40
14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı | Video 00:44
14 yıl önce kaybolan gencin cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor: 1 kişi tutuklandı | Video 19.02.2025 | 13:40
Cinayet gibi kaza! Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi | Video 00:13
Cinayet gibi kaza! Park edeceği esnada gaza bastı, kontrolden çıkıp 2 kadını ezdi | Video 19.02.2025 | 13:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA