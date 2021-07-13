Karabük'te çatıda asılı kalan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 'Ebabil kuşu' kamerada
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Son dakika haberleri... Karabük’te 5 katlı bir apartmanın çatısında ayakları ipe takılarak mahsur kalan adı Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nde geçen ebabil kuşununun kurtarılna anı kamerada.
Olay, Yeni Mahalle Yıldız Sitesi'nde meydana geldi. Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan Ebabil kuşu 5 katlı apartmanın çatısında ipe takıldı. Kuşun sesini duyduktan sonra mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süreli çalışmasının ardından kuş mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Herhangi bir yarası bulunmayan nadir görülen kuş doğaya salındı.