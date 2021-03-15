Karabük'te korku dolu anlar! Ale alev yandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
01:32
Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı | Video 15.03.2021 | 17:34
01:20
SON DAKİKA... Şanlıurfa'da vahşet! Yanmış kadın cesedi bulundu | Video 15.03.2021 | 17:25
02:44
01:02
00:26
Bir telefonla 500 bin lira dolandırıcılara verdi 15.03.2021 | 16:06
02:40
01:56
15:33
03:18
Isparta'da marketteki tekme tokat kavga kamerada | Video 15.03.2021 | 14:01
00:34
Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu | Video 15.03.2021 | 14:01
00:26
02:57
05:44
00:36
Karabük'te korku dolu anlar! Ale alev yandı | Video 15.03.2021 | 12:48
02:52
Dorse hırsızı çete çökertildi 15.03.2021 | 12:50
08:55
İstanbul Boğazı'nda tehlike! Deniz dibi balıkçı kurşunlarıyla dolu | Video 15.03.2021 | 10:40
14:59
00:37
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çerkeş'ten Karabük'e seyir halinde olan Semir Eser (20) idaresindeki 37 PC 091 plakalı Fiat marka otomobil Eskipazar ilçesine bağlı İmanlar köyü yakınlarında biranda alev almaya başladı. Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü ile yanında bulunan Engin Can Göktaş (18) kendini araçtan dışarı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.