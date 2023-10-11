Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 11.10.2023 | 08:53 Burdur’da 4 Ekim’de başlayıp 6 Ekim'de kontrol altına alındıktan sonra tekrar başlayan Karanlıkdere Kanyonu yangını kontrol altına alınarak söndürüldü VİDEO DEVAM EDİYOR

Burdur'un Altınyayla ilçesi Ballık Köyü yakınlarında bulunan Karanlıkdere Kanyonu'nda 4 Ekim tarihinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını iki gün süren çalışmaların ardından kontrol altına alınmıştı. Sarp arazi şartları nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu kanyonda 6 Ekim tarihinde tekrar yükselen alevler kanyonun derinliklerine doğru ilerledi.Hava araçları ile 5 gün boyunca müdahale edilen yangın kara ekiplerinin desteğiyle tekrar kontrol altına alındı. 7 gün süren yangında 8 hektar ormanlık alan yandı.