Karda yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi | Video
Ardahan’da karlı doğada yiyecek arayan tilki, dron ile görüntülendi.
Görüntülerde tilki, havadan kendine yaklaşan sese aldırış etmeden yiyecek aramayı sürdürüyor. Uzun bir süre kar altında yiyecek arayan tilki Doğu Yılmaz tarafından dron ile görüntülendi.
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