Video Yaşam Karda yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi | Video
Karda yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi | Video

Karda yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi | Video

16.03.2023 | 09:52

Ardahan’da karlı doğada yiyecek arayan tilki, dron ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ardahan'ın Hanak ilçesinde karla kaplı arazide dron ile çekim yapan Doğu Yılmaz, bir süre sonra kar üzerinde gezinen bir tilkiyi fark etti. Yılmaz, insansız hava aracıyla tilkiyi havadan takibini sürdürdü.

Görüntülerde tilki, havadan kendine yaklaşan sese aldırış etmeden yiyecek aramayı sürdürüyor. Uzun bir süre kar altında yiyecek arayan tilki Doğu Yılmaz tarafından dron ile görüntülendi.

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