Video Yaşam Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video

Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video

24.09.2025 | 10:31

Eskişehir'de parkta resim yaparken bir karga tarafından öncesi fırçası sonra boyası çalınan ressam, sevimli hayvanın hallerini cep telefonu ile kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Eskişehir'de yaşayan Ömer Metin Kaplan, güzel havaları Odunpazarı İlçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki Kanlıkavak Parkı'nda resim çiziyor. Kuş cıvıltıları arasında resim çizen Kaplan, vatandaşların ilgisi ile karşılaşıyor. Birbirinden güzel tabloları doğayla iç içeyken çizen Kaplan'ın en iyi arkadaşları ise hayvanlar. Çevresindeki kedi, köpek ve kuşları sık sık besleyen Kaplan, sevimli dostlarla ilgilenmenin çok sevap olduğuna, kendisine de huzur verdiğine değindi.

Parkta resim yaparken Ömer Metin Kaplan'ın başına ilginç bir olay geldi. Bir karga Kaplan'ın tuvali ve boyalarının üzerine kondu. Kargayı bir süre seven Ömer Metin Kaplan, hayvanın fırçasını aldığını gördü. O anları cep telefonu ile kaydeden Kaplan, kargayı dakikalarca takip ederek fırçasını almaya çalıştı. Dakikalarca kargayı kovalayan ressam fırçasını hayvanın gagasından geri aldı. Tekrar resim yapmak üzere yerine yanına oturan Kaplan'ın karga yeniden geldi. Ömer Metin Kaplan'ın bisküvi ve çayından tadan karga sevimli halleri gülümsetti. Karga ile dostluk kuran Ömer Metin Kaplan, birkaç gün sevimli hayvanın yanına geldiği ve bir daha uğramadığını söyleyerek, sevimli dostunun yokluğunda çok üzüldüğüne değindi.

"KARGA FIRÇAMI ALDI, KAÇTI"
Konuyla alakalı konuşan ressam Ömer Metin Kaplan, "Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde 5-6 sene kurs vermiştim. Ondan sonra oradan ayrıldım, kendi atölyemi kurdum. Çeşitli semtlerde atölyem oldu ama geçen sene atölyeyi kapatmak mecburiyetinde kaldım. İlkokuldan çocuklar çıkar. Zaten ilkokul öğretmeni olduğum için çocukları da seviyorum. Arada onlarla bir konuşmamız olur. Bazen ellerine bir fırça veririm, onlar da sevinir. Saksağan türü bir karga geldi. Çevremde dolaşıyor, bir şeyler arıyor. O sırada torun vardı. Toruna dedim ki: 'Ya bu aç ya da susuz. Evden bir şey getir, bir şeyler yemesi için. Bir de su getir.' Torunum, su getirdi, kraker türü bir şey getirdi. Onu koyduk, fazla onlarla ilgilenmedi. Habire etrafımda dolaşıyor. Sırtıma çıkıyor, başıma çıkıyor, tuvallerin üstüne çıkıyor. Ürkmüyor da o kadar, birazcık geri çekiliyor falan derken fırçamı aldı, kaçtı. Ama öyle bir şey ki, 20-30 adım gidiyor, fazla da uzaklaşmıyor. Sanki benimle oyun oynuyor. Ondan sonra fırçayı aldım, tekrar geldi. Boyalarımı böyle gagalıyor falan. O boyalı kısımlar var ya, oraya. Ben de diyorum ki: 'Boyalarıma dokunma' falan derken, bir kırmızı boyam vardı, onu aldı gitti. Masanın üstüne çıktı, krakerlerden yiyor. Dedim ki: 'Bir de çay iç bari.' Sanki beni anlarmış gibi geldi. Bir de bardaktan çayını da içti. 2-3 gün takip ettim, bekledim. Bayağı güzel arkadaşlık. Yani sadece etrafımda dolaşmıyor, sanki benimle bir de oyun oynuyordu" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 03:15
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 24.09.2025 | 10:31
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 04:09
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 24.09.2025 | 10:29
Gaziosmanpaşa’da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü pes dedirtti | Video 00:31
Gaziosmanpaşa'da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü "pes" dedirtti | Video 24.09.2025 | 10:29
Sındırgı’da deprem anı kamerada | Video 00:36
Sındırgı'da deprem anı kamerada | Video 24.09.2025 | 10:03
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 01:45
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 24.09.2025 | 09:26
Ordudan ihraç edilen FETÖ’cü firari astsubay yakalandı | Video 00:32
Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay yakalandı | Video 24.09.2025 | 09:25
Bursa’da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 00:19
Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 24.09.2025 | 08:25
Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:45
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.09.2025 | 08:25
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 01:56
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 05:48
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 23.09.2025 | 14:58
16 yaşındaki kızını Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 00:11
16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 23.09.2025 | 14:45
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 04:14
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 23.09.2025 | 14:25
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 00:40
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 23.09.2025 | 14:02
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.09.2025 | 13:38
Isparta’da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 09:56
Isparta'da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 23.09.2025 | 13:15
Üsküdar’da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 07:20
Üsküdar'da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 23.09.2025 | 12:10
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 00:25
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 23.09.2025 | 12:01
Denizli’de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 00:29
Denizli'de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 23.09.2025 | 12:01
Beyoğlu’ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:34
Beyoğlu'ndaki taksici cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.09.2025 | 11:40
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 00:29
Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 23.09.2025 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY