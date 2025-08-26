Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla öldüren şahıs aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 26.08.2025 | 09:01
