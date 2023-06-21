Karşı şeride geçen tır, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı | Video
Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.
Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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