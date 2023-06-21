Video Yaşam Karşı şeride geçen tır, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı | Video
Karşı şeride geçen tır, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı | Video

Karşı şeride geçen tır, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı | Video

21.06.2023 | 08:45

Denizli’nin Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

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Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Güven firmasına ait Düzce'den Muğla'nın Bodrum ilçesine giden yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tır toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, tır sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6'sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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