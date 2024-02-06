Video Yaşam Kars’ta donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı
Kars’ta donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı

Kars’ta donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı

06.02.2024 | 20:48

Kars’ta donmak üzere olan 1’i kadın 3 kişi, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

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