Kars’ta donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı
Kars’ta donmak üzere olan 1’i kadın 3 kişi, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.
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